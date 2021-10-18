"Газпром" не стал бронировать на ноябрь дополнительные мощности ГТС Украины на транзит газа в Европу. То есть - увеличения поставок газа в Европу Россия не планирует. По крайней мере, до запуска "Северного потока-2".

Теперь цены, вероятно, вновь пойдут вверх, пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Между тем, по состоянию на 18 октября первая нитка газопровода "Северный поток-2" уже заполнена техническим газом, продолжается подготовка второй нитки.

В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн кубов, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Компания отметила, что давление достаточное, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.

Напомним, в начале октября появилась информация, что первая нитка "Северного потока - 2" имеет разрешение на работу и может начать функционировать.

Также мы писали, что в середине сентября в Германии получили заявку на сертификат "Северного потока-2", рассмотрение займет до четырех месяцев. А о завершении строительства газопровода российский "Газпром" объявил 10 сентября.