Продолжается история с диктовкой из Офиса президента кому из "слуг народа" ходить на эфиры, а кому нет и по поводу бойкотов эфиров.

"Страна" пообщалась по этому поводу с несколькими депутатами "Слуги народа". Они сказали, что в ОП выделили 10-15 спикеров. Все остальные не должны соглашаться на эфиры даже если их приглашают.

Каждому из "медийных" депутатов присылают индивидуальный темник. На самом деле, они ничем не отличаются, только расстановкой предложений, чтобы вычислить кто сливает СМИ информацию.

"А новый вид угроз, типа бойкот СМИ из-за неудобных участников ток-шоу, это вообще глупость. Они думают, что в стране три канала как при Кучме. Недавно пытались Шустеру угрожать, типа, объявим бойкот и до свидания. Мы пытались объяснить, что через год нас никто не позовёт за такое отношение, вот тогда когда нам реально будет нужно. Правда, мы пытались как-то донести мысль, что из-за такого отношения журналисты объявят нам бойкот и как мы будем предвыборную кампанию вести без СМИ. А в ответ услышали: "Та все будет ок". Контроль тотальный, за нами в эфирах следят, что, кто и как сказал", - сказал нам один из нардепов.

Напомним, Нацсовет по ТВ подал уже второй иск об аннулировании лицензии телеканала "Наш".

Также сообщалось, что СБУ требует провести проверку "Первого независимого".