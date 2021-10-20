В среду, 20 октября, "слуги народа" собирают экстренное заседание фракции. На нем нардепы планируют дорабатывать бюджет.

Об этом "Стране" рассказал нардеп Николай Тищенко.

"Мы считаем, то, что сделал комитет нашего коллеги Аристова (Юрия Аристова, главы парламентского комитета по вопросам бюджета - Ред.), не до конца доработано. Поэтому мы будем об этом говорить, экстренно собрались. Стратегия многим народным депутатам "Слуги народа" не ясна", — заявил нардеп.

Напомним, "Страна" писала о том, что на заседании в среду, 20 октября, Верховная Рада проголосовала за бюджет-2022 в первом чтении. "Слуги народа" дали 223 голоса, также "за" голосовали депутатские группы "За будущее" и "Довира" и двое представителей "Батькивщины".

Также мы писали, что представлен проект бюджета был 15 сентября. В бюджете-2022 предусмотрен очень скромный рост минимальной зарплаты (всего на 200 гривен, до 6,7 тысяч) и пенсий (стандартная индексация плюс небольшое повышение выплат для отдельных категорий пенсионеров). Зато щедрое финансирование обещают армии, силовым структурам и госаппарату. Подробнее о документе ранее уже рассказывала "Страна".