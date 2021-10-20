В Москве профессор Российского государственного гуманитарного университета Игорь Яковенко стал жертвой аферистов. Телефонные мошенники выманили у него все сбережения, заставили взять кредит, а в довершение уговорили переписать на непонятных людей квартиру.

Об этом сообщает РБК.

Подробности махинации изложил Сергей Худяков, адвокат 76-летнего доктора философских наук.

Недавно перенесшему COVID-19 ученому позвонили незнакомцы и представились работниками Центробанка. Они заявили, что его счета стали объектом манипуляций мошенников, но банк контролирует ситуацию. И для того, чтобы вывести преступников на чистую воду, нужно снять все деньги и положить на другой счет.

Потом Яковенко попросили взять кредит в банке и тоже перевести одолженные деньги на счет - якобы для того, чтобы отследить мошенников. Затем преступники позвонили вновь и сказали, что квартирой профессора также заинтересовались мошенники, после чего предложили вариант ее спасения.

"Сказали, что знают, что скоро придут риелторы-мошенники, и Игорю Григорьевичу нужно сделать вид, что он не знает о том, что это схема обмана, подписать договор купли-продажи", - рассказал адвокат.

Яковенко снова поверил звонившим и подписал документы о продаже квартиры и дачи. Вырученные за продажу деньги по указанию мошенников он должен был передать людям в автомобиле. Ученого заверили, что это сотрудники полиции, которые занимаются расследованием дела о риелторах-мошенниках.

После этого звонившие перестали выходить на связь.

Тем временем появился покупатель квартиры, который в грубой форме заявил, что теперь имущество Яковенко принадлежит ему, а ученый с несовершеннолетним ребенком, который живет вместе с Яковенко, должен убраться.

"Со мной связывался человек, который представился покупателем квартиры. Он требовал, чтобы я съехал в понедельник, в крайнем случае во вторник. А в среду, 20 октября, придут срезать двери и выбрасывать меня", - сказал профессор.

Яковенко добавил, что общение с аферистами продолжалось с августа по октябрь. Все это время ему строго запрещали рассказывать о звонках близким, так как это якобы могло сорвать спецоперацию.

Интересно, философ и культуролог Яковенко известен как автор спорных теорий о культурном коде русских и об интеллигенции и быдле. Согласно последней, русская интеллигенция придумала термин "народ", под которым на самом деле скрывается быдло. На эту теме вместе с соавтором Андреем Пелипенко ученый выпустил книгу "Феномен быдла".

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