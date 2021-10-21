Мэр Киева Виталий Кличко, у которого непростые отношения с Банковой, встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом со ссылкой на киевского мэра сообщает "Зеркало надели".

По данным издания, встреча состоялась 19 октября, в Офисе президента.

Мэр рассказал, что договорился о встрече еще 6 октября во время мероприятий к годовщине трагедии Бабьего Яра. Кличко заявляет, что сам подошел к президенту с предложением встретиться, на что тот согласился.

"Мы, действительно, встретились. Впервые за последний год. Говорили долго о проблемах столицы", - сказал Кличко.

Отметим, что встреча состоялась после заседания парламентского комитета, который рекомендовал нардепам принять закон о разделении полномочий мэра Киева и главы КГГА. Кличко в свою очередь заявил, что этот вопрос с главой государства не обсуждался.

По данным СМИ, на встрече в ОП присутствовал потенциальный будущий префект Киева - министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Введение должности префекта предусматривает законопроект о столице. Однако информацию о присутствии последнего на встрече выяснить у Кличко не удалось.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Офис президента хочет урезать полномочия мэра Киева.

Также сообщали, что на это ответил сам Кличко.