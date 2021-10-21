В Кремле прокомментировали присуждение Европарламентом (ЕП) премии Сахарова за свободу мысли российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который седьмой месяц находится в колонии. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что ЕП таким образом обесценивает само название этой награды.

Цитирует Пескова агентство ТАСС в четверг, 21 октября.

"Подобное решение Европарламента, наверное, девальвирует значение этих слов ("свобода мысли" - Ред.) существенно", - сказал пресс-секретарь президента России.

Он также добавил, что Россия уважает Европейский парламент, но "никто нас не может заставить проявлять уважение к подобным решениям".

Кроме того, Песков заявил, что "подобные решения принимают те люди, которые конкретно в этом эпизоде и конкретно в истории с этим осужденным просто не располагают достоверной информацией".

Напомним, днем ранее фракция Европейской народной партии написала, что Европарламент присудил премию Сахарова за свободу мысли 2021 года Навальному. Также в сообщении призвали Путина освободить российского оппозиционера.

Навальный с февраля 2021 года отбывает наказание в тюрьме по делу "Ив Роше Восток". Политика приговорили к 3 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима. С учетом домашнего ареста и времени, проведенном в СИЗО, срок составляет два года и восемь месяцев - до 2023 года.

Также мы рассказывали, что изменилось за год после отравления Алексея Навального.