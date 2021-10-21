Киевский программист Антон Капелюшный пытался устроиться в ИТ-компанию. Во время общения в телеграмме HR-директор поинтересовалась, согласен ли он с тем, что внутри компании общаются на русском.

В ответ тот сказал, что будет общаться на украинском, выразив надежду, что к его языку общения "выскажут уважение". После этого в компании решили не рассматривать Капелюшного как кандидата, на что тот ответил, что отказ звучит "как ватный мем".

Пост молодого человека завирусился в фейсбуке, и позже он сообщил, что перед ним извинились. Но работу, по всей видимости, предлагать не стали, так как исходя из поста, Капелюшный по-прежнему безработный.

Напомним, в сентябре в языковой скандал попал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Во время брифинга журналист задал вопрос на русском языке, на что Данилов заявил, что "не понял вопрос" и сказал, что "напрягается, когда слышит русский язык".

Также "Страна" сообщала, что языковой скандал разгорелся в киевском груминг-салоне. Конфликт произошел из-за желания клиентки, чтобы персонал салона общался с ней на украинском языке.