На центральном автовокзале Киева "Стране" сообщили, что сегодня 40% перевозчиков не вышло на рейсы из-за новых правил междугородных пассажирских перевозок. С сегодняшнего дня все пассажиры должны иметь негативный тест на ковид или паспорт вакцинации. Это же касается и водителей.

Как убедился журналист "Страны", стоянка автобусов на центральном автовокзале практически пустая. Межобластные автобусы уезжают всего с несколькими пассажирами.

Так, водитель рейсового автобуса Киев - Ободовка сообщил "Стране", что в салоне его автобуса всего три пассажира. Хотя салон рассчитан на 58 посадочных мест.

"Мы даже экспресс-тесты закупили, положили в салон, чтобы люди на месте могли их сделать. Но пассажиров просто нет. Те, кто с вакциной, сидят, ждут отправления - вот, аж три человека. А у меня 58 мест. Смысл мне ехать в рейс пустым? Отдыхать буду завтра. 5,5 тысяч стоит заправить автобус. Проезд - 270 гривень с человека. Это сколько надо взять, чтобы отбить хотя бы бензин? Явно не три. А колёса, а амортизация, а зарплата? Мне надо и туда, и обратно идти полным, или не ехать вообще", - рассказывает водитель.

Без теста или вакцины из автовокзала не уехать. На выезде возле шлагбаума документы у пассажиров каждого автобуса проверяет полиция.

Сегодня клиентов очень мало, жалуются водители. Многие не хотят делать прививку и добираются в другие регионы Украины на попутках или заказывают BlaBlaCar.

"Эта система с проездом только по тексту и вакцине просто убивает официальных перевозчиков. Человек подходит - без теста, мы его не берём. В итоге он уезжает на BlaBlaCar, а мы теряем клиентов. Сегодня целый день так - возьмёт водитель 3-5 пассажиров и все, а на какие деньги автобус заправить? Если так и дальше будет, скоро водители просто перестанут на работу выходить. Смысл им пустыми туда-сюда кататься? Никто ездить не будет. Сегодня в Харьков ни один автобус не поехал. В 10:05 и 13:30 должны были быть рейсы - автобусы просто не приехали", - рассказала "Стране" сотрудница автовокзала.

Как видно на табло в центральном автовокзале, многие рейсы отменены. Например, в Одессу, Кривой Рог, Ровно, Умань, Запорожье. Некоторые рейсы задерживаются.

В кассе "Стране" сообщили, что сами перевозчики и водители не проверяют у пассажиров паспорта вакцинации и тесты. Это делает полиция при выезде из вокзала.

"Конкретно мы не проверяем тесты, не требуем показать сертификат вакцинации. Мы просто спрашиваем - есть тест или вакцина? Если да, покупайте билет. Если нет, то сначала сделайте тест или прививку. Мы предупреждаем, что эти документы проверяет полиция по дороге и на выезде из вокзала. Некоторые отказываются наотрез делать вакцину - и не едут. У нас упали продажи билетов примерно на 30%", - сообщили "Стране" в кассе одного из перевозчиков.

Кроме того, на работу не вышли те водители, у которых нет сертификата вакцинации. Они взяли отпуск за свой счёт, рассказал "Стране" один из перевозчиков.

К слову, в зале ожидания на втором этаже автовокзала можно сдать экспресс-тест на коронавирус. Готов он будет через 15-20 минут, а стоит 495 гривень.

"За сегодня уже около 50 человек сдали тесты", - сообщили "Стране" медсестры.

"Страна" информировала, что в первый день новых карантинных правил в Киеве на маршруты не вышли 40% межобластных перевозчиков. Водители опасаются штрафов и не понимают новых правил.

Также мы писали, что в Украине ужесточили правила поездок между областями. На заседании Кабинета министров 11 октября приняли изменения в постановление №1236, которые ужесточают правила пассажирских перевозок в регионах, где установили желтый, оранжевый или красный уровень эпидбезопасности. Новые правила вступили в силу 21 октября.