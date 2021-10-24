Государственный департамент США внес в список Homeless Nationalities, что дословно переводится как "Бездомные национальности", граждан России, желающих получить американскую визу.

Об этом сообщает сайт Госдепа США.

Вместе с РФ в этом перечне указаны десять стран, в частности Сомали, Сирия и Иран. Россияне могут оформить американскую визу в Варшаве.

Граждане причисляются к "бездомным национальностям", если в стране нет консульства Соединенных Штатов. Причиной является и нестабильная политическая ситуация, которая мешает сотрудникам дипломатической миссии рассматривать заявки на получение визы США.

На сайте Госдепа причислили Россию к "бездомным национальностям". Источник: Госдеп США

Ранее "Страна" сообщала, что официальный русскоязычный аккаунт в Твиттере Государственного департамента США неправильно расположил полосы на флаге Украины. Ляп был допущен в записи от имени ОБСЕ-США с требованием пустить их миссию в Крым.

Также мы информировали, что Госдеп США обвинил украинских судей в саботаже судебной реформы. В Госдепе заявили, что Совет судей отказался выбирать членов Этического совета, которые должны контролировать ВСП, что, в свою очередь спровоцировало угрозу "сорвать обещания о реальной судебной реформе в Украине".