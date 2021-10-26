Состояние здоровья госпитализированного с подтвержденным диагнозом Covid-19 в Москве советского и российского актёра Валерия Гаркалина крайне тяжелое.

Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает РЕН ТВ во вторник, 26 октября.

По словам собеседника, врачи говорят, что организм Гаркалина не может справиться с инфекцией Covid-19 из-за хронических болезней сердечно-сосудистой системы.

До болезни 67-летний артист перенес шунтирование сердца, лечение было осложнено атеросклерозом сосудов.

Валерий Гаркалин известен публике по главным ролям в фильмах "Дед Иван и Санька", "Кровавая Мэри" и "Веселые соседи", также своими ролями в картинах "Ширли-мырли" ,"Ландыш серебристый" и многочисленными постановками в театре.

Напомним, о госпитализации артиста стало известно 5 октября. Тогда сообщалось, что у него поражены легкие на 25 - 50%.

Также мы писали, что в феврале прошлого года Валерий Гаркалин был срочно доставлен в одну из больниц Москвы после резкого приступа. У него в итоге диагностировали пневмонию тяжелой формы.

Кроме того, мы сообщали, что артист Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом.