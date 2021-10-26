На территории Ровенской АЭС, которая расположена в городе Вараш, произошло ЧП - разгерметизировался водородный трубопровод и произошла вспышка водорода. Инцидент случилось на открытой территории возле блока №3 во вторник, 26 октября, около 15:03.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, после разгерметизации трубопровода диаметром в 50 мм последовала вспышка водорода без дальнейшего горения.

"Трубопровод персоналом станции перекрыт. Жертв и пострадавших нет. Радиационное и противопожарное состояние в пределах нормы. Станция работает в штатном режиме", - говорится в сообщении спасателей.

Также уточняется, что для ликвидации последствий ЧП от ГСЧС привлечены 19 человек и семь единиц техники.

Напомним, "Энергоатом" договорился с американцами о постройке пяти новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС за $30 млрд.

Также мы сообщали, что в ночь с 20 на 21 октября на втором энергоблоке Ростовской АЭС в России обнаружили дефект шва, из-за которого произошло парение. В связи со сложившейся ситуацией энергоблок №2 остановили.