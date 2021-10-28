В четверг, 28 октября, в то же день, что и в Украине в России зафиксировали рекордное за все время пандемии Covid-19 количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в России коронавирус выявили у 40 096 человек, это максимальный суточный прирост новых случаев заражения в РФ за все время пандемии.

Кроме того, в РФ зафиксировали и новый антирекорд по количеству летальных исходов от Covid-19 за сутки - умерли 1 159 человек.

В общей сложности число заражений коронавирусом в России достигло 8 392 697, а число летальных исходов - 235 05. 7 272 053 россиян уже преодолели болезнь.

В это время в Украине зафиксирировали более 26 тысяч тысяч новых случаев.

Население России около 145 миллионов человек, Украины - около 42 миллионов (официально, реально меньше). То есть, в пересчете на душу населения, уровень заболеваемости в Украине как минимум в 2 раза выше, чем в России.

Также "Страна" сообщала, что в Украине зафиксировали в Украине самую опасную мутацию штамма "Дельта" вариант AY.4.2.