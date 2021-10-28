В Беларуси заблокировали сайт немецкой медиакомпании Deutsche Welle. В четверг, 28 октября, сайт не открывался, вместо этого появлялась стандартная заглушка министерства информации об ограничении доступа к сайту.

Об этом сообщает Deutsche Welle в четверг, 28 октября.

По сообщению источников DW в Беларуси, интернет-провайдеры по-разному блокируют сайт. Например, у пользователей "Белтелекома" появляется плашка о блокировке. С мобильного телефона портал пока доступен.

Также в четверг, 28 октября, в Беларуси перестали открываться сайты других СМИ - изданий "Настоящее время" и "Новый час".

Ранее "Страна" сообщала, что немецкая версия онлайн-энциклопедии Википедия перестала называть Беларусь "Белой Россией". На протяжении 20 лет статья о Беларуси в немецкой Википедии была озаглавлена "Weißrussland". Это название состоит из двух слов: "weiß" (немецкое "белый") и "Russland" (немецкое "Россия"). Жителям ФРГ было знакомо именно такое наименование государства. Но с 20 октября Википедия стала называть страну "Belarus".

Также мы писали, что в Беларуси будут привлекать к уголовной ответственности подписчиков Telegram-каналов и чатов, признанных экстремистскими.