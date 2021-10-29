В Египте наблюдается беспрецедентный наплыв туристов, который связывают с объявленным в РФ локдауном. В пятизвездочных отелях уже не хватает мест. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на посольство Египта в Москве.

Египетские дипломаты сообщили, что в других ценовых сегментах дефицита номеров нет, к тому же страна сняла ограничение на заполняемость отелей и в ближайшее время число доступных мест будет только расти.

"Текущий дефицит номеров временный из-за беспрецедентного притока туристов из России на египетские курорты, он наблюдается в роскошных отелях от пяти звезд и выше. Но в других отелях много свободных номеров. В свете возвращения российских туристов и растущего спроса на египетские курорты в стране каждый день открываются новые отели и туристические объекты",- добавили в посольстве Египта.

По данным дипломатов, ситуация с коронавирусом в Египте пока стабильна, "нет никаких признаков ее ухудшения из-за притока российских туристов" на курорты Хургады и Шарм эш-Шейха. В посольстве напомнили, что для въезда в страну требуется либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат вакцинации.

"Российские туристы в основном посещают мухафазу (административная единица в Египте - Ред.) Красное море, это крайне малонаселенная провинция. Практически все ее жители уже вакцинированы от вируса. Таким образом, нет никаких признаков ухудшения эпидемической ситуации в Шарм эш-Шейхе или Хургаде", - уточнили в посольстве.

Также там говорят, что несмотря на высокий уровень заболеваемости в России правительство Египта пока не собирается закрывать страну для российских туристов.

"В Египте нет планов закрыть страну для туристов из России. Напротив, отели и рестораны увеличили вместимость на 100% (ранее в стране действовало правило о заполняемости лишь на 75%, его отменили 21 октября - Ред.). С самого начала Египет занял сбалансированную позицию между сохранением экономики и сохранением здоровья своих граждан», — заключили в посольстве.

Напомним, с 28 октября в Москве ввели строгий карантин, за соблюдением которого следят с помощью камер и постов в социальных сетях.

Кроме этого, тотальный локдаун объявлен по всей России. Он связан со взрывным ростом заболеваемости коронавирусом. Нерабочие дни объявлены с 30 октября по 7 ноября включительно. Но ряд регионов с наибольшей заболеваемостью закрылся уже с 23 октября.