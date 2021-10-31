В Латвии мужчина, нарушивший комендантский час, пытался сбежать от правоохранителей. Вначале он подорвал свой автомобиль, потом устроил драку и пытался отобрать у полицейских табельное оружие. В результате инцидента полицейские получили различные травмы, а нарушитель был задержан.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Латвии.



Инцидент произошел около 1:00, когда сотрудники Видземского регионального управления государственной полиции проводили проверку дома в Галгауском муниципалитете Гулбене. Они заметили автомобиль Volkswagen и попытались остановить водителя авто, включив проблесковые маячки.

При проверке документов водителя и причин, по которым мужчина находится вне своего места жительства во время действия комендантского часа, нарушитель неожиданно закрыл окно и устроил взрыв. Он взорвал газовый баллон, который был в авто.

В результате взрыва двух полицейских отбросило от машины, а самого водителя выбросило из автомобиля. "Воспользовавшись ситуацией, мужчина сел в машину полиции, попытался угнать ее и начать движение. Один из полицейских, получивший незначительные травмы в результате взрыва, заметил ситуацию и немедленно бросился ее остановить", - говорится в сообщении.

Злоумышленник напал на полицейского, а также попытался отобрать у него табельное оружие, - в результате завязалась драка между полицейским и мужчиной. Через некоторое время правоохранителям удалось задержать мужчину.

Женщина-полицейский была доставлена в медицинское учреждение в Риге с серьезными травмами. Другой сотрудник правоохранительных органов получил менее серьезные телесные повреждения. Задержанному мужчине не потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания, и будет принято решение о применении меры пресечения.

Как писала "Страна", 18 октября Латвия стала первой европейской страной, которая вновь ввела локдаун.

Строгие ограничения в стране ввели после того, как президент Латвии подхватил коронавирус, несмотря на вакцинацию от него.

Напомним также, что Латвия внесла Украину в список опасных стран и изменила правила въезда в страну.