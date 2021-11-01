Украина стала пятой в мире по числу новых случаев COVID-19 и третьей по смертности за сутки
По состоянию на утро понедельника, 1 ноября, Россия возглавила антирейтинг по числу новых случаев коронавируса и летальных исходов. Украина заняла пятое место по количеству заболевших, а по смертности за последние сутки - третье.
Такие данные по итогам прошедших суток опубликовал сайт Worldometer.
Пятерка стран мирового антирейтинга по по суточной заболеваемости:
- Россия - 40 993 новых случаев COVID-19
- Великобритания - 38 009
- Турция - 23 948
- США - 19 975
- Украина - 17 430
Пятерка стран антирейтинга по суточной смертности:
- Россия - 1158
- Румыния - 394
- Украина - 336
- Мексика - 325
- Индия - 251
В Европе по суточной заболеваемости первые три места занимают Россия, Великобритания и Украина, за ними следуют Германия (13 912 новых случаев) и Нидерланды (8 172).
Ранее "Страна" писала о том, что в Украине третий день снижается число новых случаев коронавируса: за прошлые сутки заразились 13 936 человек.
Также мы сообщали, что доктор Комаровский назвал главную ошибку при лечении коронавируса. По его словам, прием антибиотиков и гормональных препаратов при легком течении COVID-19 мешает выздоровлению. В случае легкого течения болезни врач рекомендует ограничить употребление пищи, обеспечить больному обильное питье и чистый прохладный воздух.