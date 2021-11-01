По состоянию на утро понедельника, 1 ноября, Россия возглавила антирейтинг по числу новых случаев коронавируса и летальных исходов. Украина заняла пятое место по количеству заболевших, а по смертности за последние сутки - третье.

Такие данные по итогам прошедших суток опубликовал сайт Worldometer.

Пятерка стран мирового антирейтинга по по суточной заболеваемости:

Россия - 40 993 новых случаев COVID-19

Великобритания - 38 009

Турция - 23 948

США - 19 975

Украина - 17 430

Пятерка стран антирейтинга по суточной смертности:

Россия - 1158

Румыния - 394

Украина - 336

Мексика - 325

Индия - 251

В Европе по суточной заболеваемости первые три места занимают Россия, Великобритания и Украина, за ними следуют Германия (13 912 новых случаев) и Нидерланды (8 172).

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине третий день снижается число новых случаев коронавируса: за прошлые сутки заразились 13 936 человек.

Также мы сообщали, что доктор Комаровский назвал главную ошибку при лечении коронавируса. По его словам, прием антибиотиков и гормональных препаратов при легком течении COVID-19 мешает выздоровлению. В случае легкого течения болезни врач рекомендует ограничить употребление пищи, обеспечить больному обильное питье и чистый прохладный воздух.