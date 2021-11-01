В Украине высокая смертность от коронавируса. Фото: pixabay.com

По состоянию на утро понедельника, 1 ноября, Россия возглавила антирейтинг по числу новых случаев коронавируса и летальных исходов. Украина заняла пятое место по количеству заболевших, а по смертности за последние сутки - третье.

Такие данные по итогам прошедших суток опубликовал сайт Worldometer.

Пятерка стран мирового антирейтинга по по суточной заболеваемости:

  • Россия - 40 993 новых случаев COVID-19
  • Великобритания - 38 009
  • Турция - 23 948
  • США - 19 975
  • Украина - 17 430

Пятерка стран антирейтинга по суточной смертности:

  • Россия - 1158 
  • Румыния - 394
  • Украина - 336
  • Мексика - 325
  • Индия - 251

В Европе по суточной заболеваемости первые три места занимают Россия, Великобритания и Украина, за ними следуют  Германия (13 912 новых случаев) и Нидерланды (8 172).

Коронавирус в мире. Скриншот worldometers.info

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине третий день снижается число новых случаев коронавируса: за прошлые сутки заразились 13 936 человек.

Также мы сообщали, что доктор Комаровский назвал главную ошибку при лечении коронавируса. По его словам, прием антибиотиков и гормональных препаратов при легком течении COVID-19 мешает выздоровлению. В случае легкого течения болезни врач рекомендует ограничить употребление пищи, обеспечить больному обильное питье и чистый прохладный воздух.

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