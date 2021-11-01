Вице-мэр Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев заявил, что власти российской столицы будут работать над тем, чтобы постепенно отказываться от иностранной рабочей силы в пользу местных специалистов.

Об этом Бочкарев сказал в интервью для "РБК".

По словам вице-мэра, сейчас в Москве идет массовое строительство и в столице не хватает трудовых ресурсов. Из 120 тысяч мигрантов, которые работали на стройках города до пандемии коронавируса, осталось в Москве около 40 тысяч человек, дефицит трудового ресурса оценивается примерно в 40%.

"Да, такая нехватка. Стало больше жителей Московской области (среди рабочих на стройках - Ред.), но на объект нельзя просто прийти. Быть хорошим штукатуром - это искусство, делать кирпичную кладку - вообще нет специалистов. Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас где-то 50–60 тыс. руб. (18,5 -22,4 тыс. грн - Ред.) А была 30 тысяч (около 11 тыс. грн - Ред.) Но многие уже и за 80 тыс. (около 30 тыс. грн - Ред.) не хотят работать", - сказал Бастрыкин.

Поэтому вице-мэр поставил задачу перед коллегами в стройкомплексе и подрядчиками разработать план действий, который позволит обойтись без иностранной рабочей силы на московских стройках. Для этого будут повышать уровень зарплат.

"Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее", - считает Бочкарев.

Напомним, в России у всех трудовых мигрантов хотят брать ДНК-образцы для геномной регистрации. Такое решение Следком РФ предлагает из-за большого количества преступлений, совершенных иностранцами на территории страны.

Также сообщалось, что летом мигранты из Средней Азии устроили массовую драку в Одинцове. По разным данным, в драке участвовало от 100 до 200 человек.