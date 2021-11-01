В течение трех месяцев в Грузии убили четверых иностранцев. Прошлой ночью была убита гражданка Китая, а перед этим - гражданин Великобритании по фамилии Кеннеди, россиянка и австралийка.

Об этом сообщает "Sputnik Грузия" в понедельник, 1 ноября.

В Министерстве внутренних дел подтвердили, что в Тбилиси была убита женщина. В СМИ сообщают, что речь идет о гражданке Китая и убийство произошло в массажном салоне на улице Ахвледиани. В конфликте, причины которого на данный момент неизвестны, вероятно пострадал и еще один человек.

Ранее в восточной части Грузии во время ограбления был убит 28-летний гражданин Великобритании Томас Кеннеди. Как сообщает "Новости-Грузия", 10 октября по делу о его убийстве уже задержали пять человек, среди них был и несовершеннолетний.

Согласно версии следствия, 7 октября в грузинском городе Гори турист в подземном познакомился с уличными музыкантами и провел с ними вечер, компания пошла в парк, а потом и в бар. Обвиняемые решили ограбить иностранца, они избили его, отобрали банковскую карту и мобильный, а потом бросили потерявшего сознания британца бросили в реку. Позже на берегу реки тело Кеннеди обнаружил пастух.

Кроме того, в октябре Грузии застрелили россиянку Анастасию Шатилову, в связи с чем Москва направила МИД Грузии ноту с просьбой оказать правовое содействие, пишет "РИА Новости". Ранее летом в Грузии нашли убитой гражданку Австралии.

Напомним, в Украине трое сотрудников СБУ похитили иностранца и под пытками вымогали у него 200 тысяч долларов.

Также сообщалось, что в Италии нашли убитой пропавшую в прошлом году 29-летнюю украинку.