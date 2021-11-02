Со 2 ноября Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии в Украину, после того, как из-за дефицита угля украинские ТЭС не успевали набрать необходимую мощность.

В соцсетях уже обсуждают, как тиран Лукашенко спасает украинскую систему от блэкаут и считать ли это зрадой.

Ранее мы подробно разобрались, почему Украина запросила экстренную энергопомощь у Беларуси, теперь собрали мнения украинцев по этому поводу.

Почему Украина купила электроэнергию у Беларуси

До конца октября в Украине действовал запрет на поставки электроэнергии из России и Беларуси. Продлевать его не стали, соответственно с 1 ноября он должен был считаться открытым. Однако фактически и Беларусь, и Россия отказались поставлять электроэнергию в Украину с ноября. Обе страны не провели аукционы на продажу электроэнергии.

Это произошло на фоне критического дефицита угля - на складах семи ТЭС, которые генерируют электроэнергию. Там уже не выдерживаются нормы по гарантированным запасам.

29 октября Россия остановила импорт энергоугля в Украину, собственного не хватает, на мировом рынке сейчас также нехватка угля.

То есть сам по себе провал по углю уже создавал проблему, но был расчет на импорт электроэнергии. Когда стало известно, что ни на белорусский, ни на российский импорт Украина рассчитывать не может - Киев экстренно запросил аварийную помощь у Минска. В связи с этим 2 ноября Беларусь начала поставки.

Как сообщили в Минэнерго, с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки мощностью 500 МВт. О долгосрочных коммерческих контрактах, речи пока не идет.

"Это вынужденная мера из-за дефицита резерва поддержки частоты. Не хватало свой мощности - ТЭС не успевали набрать мощность из-за дефицита угля", - рассказал источник "Страны" на энергорынке.

По его словам, Украина продолжает переговоры о поставках электроэнергии по обычным договорам, а не через аварийную помощь. На них называется дата желаемых поставок в обычном режиме - с 5 ноября и запрашиваемый объем 400 МВт.

"С 14:00 до 21:00 уважаемый партнер, с 21:00 до 14:00 - кровавый диктатор"

Журналисты и депутаты высказывают свое мнение по поводу аварийной закупки электроэнергии у Беларуси.

"Да, осудили тиранию, получили экстренную помощь из Беларуси, но есть нюанс. Маленький энергетический нюанс.

Если бы мы покупали эту электроэнергию в обычном режиме, она стоила бы для нас 1,6 гривны за киловатт/час. Но мы купили её в экстренном режиме. И поэтому она обошлась нам в 5 гривен за квт/ч.

Перемножьте на 3500мвт-час, и вы сразу узнаете, на какую сумму мы поддержали тирана Лукашенко и наказали собственных налогоплательщиков.

(Из мегаватт в киловатты перейдёте сами, электроэнергию у поверженной Беларуси планируем брать по 7 часов в день, с 14.00 до 21.00)" - написал депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

"Ну, что скажите соросята? 500 МВт от Лукашенко спасают нашу энергосистему систему от блэкаут. Где ваши визги? Где ваш Гончаренко? Где ваш американский сжиженный газ? Почему ваши западные партнеры не помогают Украинцам? Поняли кто друг, а кто просто балабол?" - отреагировал внефракционный депутат Евгений Шевченко.

"Вот так буднично рухнули все большие мифы последних восьми лет. И "Україна - це Європа", и "Весь світ з нами", и "Остаточне прощавай". Чтоб в наших домах был свет, а в батареях тепло украинская власть выпрашивает электричество у Беларуси и уголь с газом у России. И это еще зима не пришла.

Можно преданно заглядывать в глаза Байдену в Глазго, но то, что по-настоящему сейчас важно предоставил Лукашенко. И в этом смысле Евгений Шевченко сделал больше, чем весь наш славный МИД" - написал депутат от ОПЗЖ Олег Волошин.

"- Владимир Александрович, так Лукашенко - узурпатор?

- Здесь узурпатор, здесь не узурпатор, здесь просто электроэнергию закупили.

А интересно, кто конкретно договаривался о поставках. Если по линии МИДа, вообще замечательно. Они ж там все несгибаемые и "послідовні" - написал журналист Денис Рафальский.

"Тиран Лукашенко, которого мы не признаем и с которым боремся, начал поставку в Украину 500 мегаватт электроэнергии в рамках "аварийной помощи". Потому что мы очень просили. Стыд то какой" - написал журналист Вячеслав Чечило.

"Так бацька тиран или уже нет?" - поинтересовался телеведущий Макс Назаров.

"Короче, обкашляли тут с побратимами тему поставок электричества из Белоруссии. Новый положняк такой: так как электричество поставляют с 14:00 до 21:00, то в это время Лукашенко уважаемый партнёр. А с 21:00 до 14:00 он тиран и кровавый диктатор. Слава Украине!" - написал журналист Юрий Ткачев.

"Так, хватит зраду разводить - "тиран" из Минска так называемо поставляет так называемое электричество. Нет на вас ветеринара" - прокомментировала журналист Елена Скидан.