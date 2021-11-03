Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление в Верховную Раду Украины о назначении кандидатов на должности членов Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук в своем Телеграм-канале.

Так, должности в правительстве займут следующие кандидаты:

Ирины Верещук - министром по делам оккупированных территорий. Павла Рябикина - министром по стратегическим отраслям. Юлию Свириденко - министром экономики.

Ранее кандидатуру Алексея Резникова на пост министра обороны внёс президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом завтра будут голосовать за четырёх министров.

Место министра экологии пока остаётся вакантным.

Напомним, ранее мы писали о том, что фракция "Слуга Народа" официально направила в Кабмин предложения о внесении на вакантные должности в правительстве.

Между тем, Ирина Верещук вовсю готовится стать главой Минреинтеграции. В свей Facebook она рассказала, чем займется на посту главы Минреинтеграции, куда ее планируют назначить в этот четверг.