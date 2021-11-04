В октябре текущего года 139 народных депутатов Верховной Рады получили компенсацию за аренду жилья или найм гостиничного номера на общую сумму 3 122 250 гривен. Наибольшая сумма выплат достигала около 80 000 гривен.

Такие данные обнародованы на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно обнародованным данным, самую большую сумму в октябре получил член фракции политической партии "Слуга народа" Сергей Колебошин - 79 000 грн. В свою очередь, член депутатской группы "Доверие" Павел Бакунец получил 72 000 грн, еще один "слуга народа" Марьян Заблоцкий - 59 800 грн.

Напомним, ранее нардепы рассказали, сколько, по их мнению, нужно денег для жизни в Киеве.

Также сообщалось, что бывший народный депутат Александр Пресман был признан виновным в получении незаконной компенсации за аренду жилья. Его приговорили к условному лишению свободы сроком на 3 года, установив испытательный срок такой же продолжительности. Также ему запретили занимать государственные должности в течении года.

Между тем, по проекту бюджета, в 2022 году минимальная зарплата вырастет всего на 200 гривен. На эту сумму минималку поднимут с 1 октября.