В Стамбуле члены националистического Союза молодежи Турции (TGB) надели мешок на голову члену экипажа американского военного корабля USS Mount Whitney, который вошел в Чёрное море.

Об этом сообщает news.am со ссылкой на соцсети организации.

Члены Союза молодежи Турции надели мешок на голову солдата американского военного корабля. Когда корабль стоял в Стамбуле моряки вышли прогуляться, в городе на одного или даже нескольких из них напали и надели на голову мешки.

На кадрах с места событий видно что нападавших была большая группа и они вели себя агрессивно. Тенденция так вести себя с военными США в Турции появилась после того, как несколько лет назад в Иране были задержаны сотрудники турецкого спецназа и их возили с мешками на головах.

"Заявления тех, кто пытается минимизировать наши действия в Турции, - это заявления Белого дома. Поскольку США пытаются осадить нашу страну и продолжают поставлять грузовики с оружием РПК, мы наденем эти мешки им на головы", - написали TGB в своем твиттере.

Напомним, 30 октября в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Porter. 4 ноября для проведения совместных операций с НАТО в Черное море вошел флагман американского шестого флота штабной корабль USS Mount Whitney.

Почему в Черное море вошли корабли США подробно разбиралась "Страна".