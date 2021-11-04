В Украине начинают изымать автомобили из-за неуплаченных штрафов. Так, первым водителем-должником оказался 32-летний гражданин Нигерии в Харькове, который регулярно не платил штрафы за существенное превышение скорости на дорогах, за это у него отобрали автомобиль.

Об этом заявил заместитель министра юстиции по исполнительной службе Андрей Гайченко в Facebook.

"Первый изъятый в Харькове автомобиль в рамках новой инициативы Минюста по наведению порядка на дорогах наших городов. Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч долга за нетрезвое вождение. Два эпизода. Вероятно, в нетрезвом виде быстрая езда ему казалась еще более интересной и безопасной", - написал Гайченко.

По словам Гайченко, нарушителем оказался 32-летний гражданин Нигерии. Судя по фото, его машина была марки Mercedes.

Процесс оформления изъятия автомобиля у водителя-должника.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что в Киеве 6 октября, автомобиль, который был припаркован в неположенном месте, заблокировал доступ к электроподстанции. В это время 16 домов на территории массива Позняки оставались обесточены, а специалисты не могли устранить неполадку и вернуть подачу электроэнергии.

Кроме того, мы также информировали о том, что в центре столицы установили 1 000 дополнительных информационных табличек "Работает эвакуатор". Таким образом жителей столицы предупреждают о том, что их авто могут забрать, если они его припаркуют в запрещенном месте.