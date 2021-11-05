Запасов топлива на атомных станциях Украины хватит на 1,5 года работы. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 5 ноября, передает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на данный момент резерв ядерного топлива, закупленного наперед, дает возможность абсолютно спокойно проходить ОЗП. На сегодня есть 146% годовой потребности для блоков ВВЭР-1000 и 150% для ВВЭР-440", - сказал Галущенко.

Он заявил, что Российская Федерация имеет возможность повлиять также и на ограничение поставок ядерного топлива, поскольку половина блоков АЭС работают на российском топливе.

Галущенко заверил, что такие ограничения, если они будут, пока не повлияют на работу АЭС.

"В этом плане мы чувствуем себя абсолютно спокойно", - добавил он.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия заблокировала поставки угля в Украину из Казахстана, экспорт электричества из Белоруссии тоже оказался под вопросом.

Также мы сообщали, что цена электроэнергии в Украине повысилась на 25% после отказа России от поставок угля и электричества.