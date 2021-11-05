Школьники Харькова и Черкасс после трехнедельных каникул, с понедельника, 8 ноября, снова вернутся за парты. Речь идет об учениках первых-одиннадцатых классов.

Об этом сообщила директор Департамента образования горсовета Харькова Ольга Деменко, пишет "Город Х", и замглавы мэра Черкасс Анастасия Чубина на странице в Facebook.

Деменко заявила, что начиная с понедельника ученики школ Харькова (с 1 по 11 классы) будут снова учится в стационарном режиме.

В Черкассах также обучение в школах возобновляется в обычном режиме, без перехода на дистанционную форму.

"Пока эпидситуация в городе позволяет нам не применять более жесткие меры и не переводить детей на онлайн обучение", - написала Чубина.

Также она добавила, что в настоящее время 95,6% работников школ города сделали две прививки от коронавируса или имеют соответствующую справку о том, что они переболели Covid-19.

Напомним, ранее в ВОЗ рекомендовали не закрывать школы из-за коронавируса.

Вместе с тем, с 1 ноября в "красном" Киеве школьники не вернуться за парты после осенних каникул. Обучение будет проходить исключительное в дистанционном формате.