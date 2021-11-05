Школьники Харькова и Черкасс после трехнедельных каникул с понедельника снова сядут за парты
Школьники Харькова и Черкасс после трехнедельных каникул, с понедельника, 8 ноября, снова вернутся за парты. Речь идет об учениках первых-одиннадцатых классов.
Об этом сообщила директор Департамента образования горсовета Харькова Ольга Деменко, пишет "Город Х", и замглавы мэра Черкасс Анастасия Чубина на странице в Facebook.
Деменко заявила, что начиная с понедельника ученики школ Харькова (с 1 по 11 классы) будут снова учится в стационарном режиме.
В Черкассах также обучение в школах возобновляется в обычном режиме, без перехода на дистанционную форму.
"Пока эпидситуация в городе позволяет нам не применять более жесткие меры и не переводить детей на онлайн обучение", - написала Чубина.
Также она добавила, что в настоящее время 95,6% работников школ города сделали две прививки от коронавируса или имеют соответствующую справку о том, что они переболели Covid-19.
Напомним, ранее в ВОЗ рекомендовали не закрывать школы из-за коронавируса.
Вместе с тем, с 1 ноября в "красном" Киеве школьники не вернуться за парты после осенних каникул. Обучение будет проходить исключительное в дистанционном формате.