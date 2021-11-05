Зеленский уволил главу департамента защиты национальной государственности СБУ Куксу
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Александра Кукусы.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса главы государства в пятница, 5 ноября.
"Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - сказано в указе.
Напомним, Александр Кукса был назначен на должность начальника Департамента защиты национальной государственности в январе текущего года
Александр Кукса стал широко известен в апреле 2014 года, когда был ранен в первом бою с отрядом Стрелкова-Гиркина под Славянском.
Департамент защиты национальной государственности - это так называемый "политический" департамент СБУ, который занимается, в том числе, контролем за политиками и СМИ.
Также сообщалось, что Зеленский уволил начальника управления разведки Государственной пограничной службы Украины Вячеслава Демченко. После этого Демченко временно возглавил Государственную таможенную службу.