Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Александра Кукусы.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса главы государства в пятница, 5 ноября.

"Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - сказано в указе.

Напомним, Александр Кукса был назначен на должность начальника Департамента защиты национальной государственности в январе текущего года

Александр Кукса стал широко известен в апреле 2014 года, когда был ранен в первом бою с отрядом Стрелкова-Гиркина под Славянском.

Департамент защиты национальной государственности - это так называемый "политический" департамент СБУ, который занимается, в том числе, контролем за политиками и СМИ.

Также сообщалось, что Зеленский уволил начальника управления разведки Государственной пограничной службы Украины Вячеслава Демченко. После этого Демченко временно возглавил Государственную таможенную службу.