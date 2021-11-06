Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Львова приняла решение о введении специального режима допуска в административные здания. Попасть в них с 15 ноября 2021 года смогут только COVID-безопасные граждане.

Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает пресс-служба городского совета Львова.

По информации пресс-службы, с 15 ноября вводится специальный режим допуска в административные здания городского совета. Пускать в них будут только при наличии следующих документов:

сертификата о вакцинации против коронавируса;

отрицательного теста на коронавирус;

справки о выздоровлении от COVID-19.

В пресс-службе рассказали, что с 8 по 14 ноября руководители подразделений горсовета должны определить ответственных, которые будут контролировать вход людей в здания и проверять у них COVID-документы.

Ограничения вступают в действие с 8 ноября, а еще неделя отводится на подготовку режима допуска в здание горсовета.

"Полноценный режим вступает в действие с 15 ноября", - проинформировал первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада проголосовала за допуск в здание парламента и комитетов только при предъявлении справки о вакцинации от коронавируса, справки о выздоровлении или ПЦР-теста. Это касается и депутатов, и вообще всех посетителей здания Рады, включая журналистов.

Также мы писали, что в Киеве попасть в общественный транспорт, рестораны, спортзалы, в ЦНАПы и непродовольственные магазины могут только обладатели ковид-сертификатов или отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.