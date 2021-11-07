В Министерстве здравоохранения рассказали о нескольких причинах, почему стоит прямо сейчас включить музыку и потанцевать. В ведомстве уточнили, что это не только польза для физического здоровья.

Об этом сообщает ЦОЗ Украины в официальном аккаунте Фейсбук в воскресенье, 7 ноября.

Так, в Центре общественного здоровья объяснили, чем полезны танцы для здоровья человка:

Танцы улучшают умственные способности. Если регулярно танцевать дома даже без профессиональных занятий, активируются зоны мозга, которые отвечают за память, навыки планирования и организации.

Танцы улучшают настроение. Если максимально отдаться танцу, можно потерять чувство времени и снизить уровень тревожности, депрессии и улучшить свое самочувствие.

Это хорошее кардио. Танцы – отличная физическая активность, улучшающая здоровье сердечно-сосудистой системы.

Когда мы двигаемся в танце, то привлекаем такие группы мышц, которые не используем даже во время силовых тренировок или пробежек.

Ранее ЦОЗ Украины рассказали о советах, которые помогут уберечь организм от стресса, связанного с нарушением привычного графика в связи с переводом часов на зимнее время.

Кроме этого, Центр общественного здоровья опубликовал памятку из восьми простых шагов, как снизить риск сердечных заболеваний.