Танцы полезны для ума и здоровья. В МОЗ рассказали украинцам о пользе движений под музыку
В Министерстве здравоохранения рассказали о нескольких причинах, почему стоит прямо сейчас включить музыку и потанцевать. В ведомстве уточнили, что это не только польза для физического здоровья.
Об этом сообщает ЦОЗ Украины в официальном аккаунте Фейсбук в воскресенье, 7 ноября.
Так, в Центре общественного здоровья объяснили, чем полезны танцы для здоровья человка:
- Танцы улучшают умственные способности. Если регулярно танцевать дома даже без профессиональных занятий, активируются зоны мозга, которые отвечают за память, навыки планирования и организации.
- Танцы улучшают настроение. Если максимально отдаться танцу, можно потерять чувство времени и снизить уровень тревожности, депрессии и улучшить свое самочувствие.
- Это хорошее кардио. Танцы – отличная физическая активность, улучшающая здоровье сердечно-сосудистой системы.
- Когда мы двигаемся в танце, то привлекаем такие группы мышц, которые не используем даже во время силовых тренировок или пробежек.
Ранее ЦОЗ Украины рассказали о советах, которые помогут уберечь организм от стресса, связанного с нарушением привычного графика в связи с переводом часов на зимнее время.
Кроме этого, Центр общественного здоровья опубликовал памятку из восьми простых шагов, как снизить риск сердечных заболеваний.
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