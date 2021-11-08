Сразу после назначения на должность главы Минобороны Украины, Алексей Резников поехал знакомиться с войсками.

Об этом "Стране" сообщили источники в Министерстве обороны.

"Министр выехал в подразделения через два дня после назначения. Цель выезда – знакомство с личным составом и ознакомление с проблемами в войсках. В первую очередь министр посетит части, расположенные в ООС – в первом и втором эшелонах. Его сопровождает командующий ООС (генерал-лейтенант Сергей Наев - Ред.) и несколько генералов Минобороны. В среду министр обороны посетит подразделения, которые базируются в Запорожской области" - пояснил сотрудник МО Украины.

"Страна" уже писала о малоизвестных фактах из жизни Алексея Резникова. Так, Алексей Резников, которого назначили на должность 4 ноября, уже давно окопался в высших эшелонах власти. До этого он работал в команде Ющенко, затем был замом мэра Киева Виталия Кличко.

Напомним, что украинским военным к осени 2021 года МО задолжало 1 миллиард 465,8 миллионов гривен – эти деньги должны были выплатить на оздоровление. Также с задержками выплачивают боевые выплаты за время службы в зоне ООС.