Ранее судимый мужчина избил и покусал сожительницу после того, как она упрекнула его в том, что тот пришел домой пьяным. Он ударил женщину кулаком в лицо, повалил на кровать и принялся впиваться зубами ей в руки. Инцидент произошел в Геническом районе Херсонской области. Об этом пишут "Каховские новости".

Искусанная сожителем женщина со следами пяти укусов на предплечьях написала заявление в полицию. Однако правоохранители не стали задерживать дебошира.

После этого мужчина устроил в своем доме притон для курения конопли. Также он повадился залазить в чужие дома. Так, в одном из них он обнаружил в холодильнике кастрюлю борща, который незамедлительно съел. В другом доме он украл два 10-литровых бутыля домашнего вина.

Возможно, он и продолжал бы подъедаться в чужих домах, но внезапно его задержали правоохранители и обнаружили в кармане его куртки гранату Ф-1.

Злоумышленнику объявили о подозрении не только по факту избиения сожительницы, но и еще по шести статьям УК.

Задержанный признал свою вину. И Новотроицкий райсуд приговорил его к трем годам и трем месяцам лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что пьяный житель Переяслава зарезал сожительницу ударом ножа в шею и лег спать.

Также мы сообщали, что в Харькове неадекватный мужчина проломил голову своей сожительнице.