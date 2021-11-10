"Страна" выяснила подробности смерти двоюродного брата покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова - Бориса.

Источник "Страны" в МВД сообщил, что кузен городского главы Кривого Рога был найден повешенным в своей квартире. Вызов в полицию с информацией об этом поступил в 13:45 в Криворожское районное управление полиции.

"Квартира была закрыта изнутри, порядок не нарушен. Установлено, что Павлов с июля 2021 года не работал по хронической болезни – туберкулез. В ноябре 2021 года Павлову диагностировали рак пищевода, желудка, он не мог принимать какую-либо пищу", - сообщил источник.

Он также подтвердил, что 9 ноября этого года Борису Павлову отказали в проведении оперативного вмешательства из-за туберкулеза.

В данный момент осмотр места происшествия продолжается.

Борису Павлову было 50 лет (он родился 25 августа 1971 года).

Ранее "Страна" приводила свидетельство бывшей гражданской супруги Бориса Анастасии Тесленко о его тяжелой болезни.

Мы также рассказывали, что в горсовете Кривого Рога не верят в самоубийство двоюродного брата мэра Павлова. Там считают слишком подозрительным, что мужчины из семьи Павловых умерли один за другим в короткий срок при невыясненных обстоятельствах.