Депутаты Сокольнической общины под Львовов приняли решение об ограничении права зачисления в местный детский сад детей, родители которых проживают в Сокольниках менее 10 лет. Сельский голова Тарас Сулимко не считает, что данное решение является дискриминационным, а местные активисты приняли решение подать жалобу уполномоченной Верховной Рады по правам человека.

Об этом сообщает Zaxid.net.

В одной из самых богатых общин Львовской области по сегодняшний день нет своего детсада. Первый коммунальный детсад, который рассчитан на 75 мест, хотят открыть только в 2022 году, хотя в общине около 570 маленьких детей. В связи с этим местные депутаты прияли решение: детсад доступен детям только тех мам и пап, у которых хотя бы один из родителей зарегистрирован в Сокольниках более 10 лет.

По словам Тараса Сулимко, соответствующее решение депутаты приняли 9 ноября, оно было почти единогласным – воздержался только один депутат.

"Депутаты встречались со своими избирателями и избиратели очень переживают, что садик не резиновый и проблему в нашем обществе не решит. Поэтому дополнили перечень лиц на первоочередное зачисление в детсад. Такое право имеют дети, хотя один из родителей которых зарегистрирован и проживает в Сокольниках более 10 лет", – сказал Сулимко.

Тарас Сулимко признает, что только за последние пять лет в селе зарегистрировались около 600 новых жителей, но он уверен, что гораздо больше живет незарегистрированных.

"В общине зарегистрировано около 10 тыс. жителей, в то время как фактически проживает в полтора раза больше. Они (новые жители - Ред.) не регистрируются здесь, им неинтересно. Большинство из них имеют еще во Львове жилье, а здесь есть домик, живут здесь, мусорят, свет берут, который у нас проблематический, канализацию спускают в реку, не сосредотачиваясь на том, что в селе вообще нет централизованной канализации. Приоритет имеет человек, который здесь давно проживает (в деревне - Ред.), - заявил Сулимико.

Глава местной группы активистов "Удобная громада" юрист Ульяна Солонюк, заявила, что такое решение депутатов считает скандальным и нарушающим конституционные права жителей. В связи с этим "Удобная община" обратится к уполномоченной Верховной Раде по правам человека Людмиле Денисовой.

"Сельский совет направо и налево позволяет строить многоэтажки, существенно увеличивать количество населения, но не строит сады. Это единственная община на Львовщине, где нет собственного детского сада. Садик на 75 мест строят более 10 лет, его сметная стоимость уже достигла 50 млн грн. Заключено соглашение с очередным подрядчиком на 17 млн. грн о завершении строительства до 31 декабря 2022 года. Это при том, что соседняя Зимняя Вода за два года построила детсад на 180 мест за 51 млн грн", – заявила Солонюк.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что двое детей пострадали в результате падения дерева на территории детского сада. Инцидент произошел 21 октября около полудня в Кременчуге (Полтавская область) на улице Софиевской. В результате этого страшного инцидента умерла четырехлетняя девочка. Следователи открыли уголовное производство.