Министр внутренних дел Денис Монастырский не поддерживают идею о радикальном разделении системы МВД. Он считает нецелесообразным существование отдельно Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По его словам, между структурами МВД должна существовать консолидация.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть", видео обнародовано в Youtube.

"В этой ситуации разделять пограничников, Нацгвардию, Нацполицию и ГСЧС на сегодня невозможно и нецелесообразно", - сказал он.

Министр также добавил, что в связи с этим такой вопрос не стоит на повестке дня.

Монастырский о разделении структур МВД - с 02:28:04

Напомним, "Страна" писала о том, что осенью 2019 года на тот момент глава ОП Андрей Богдан предложил разделить Нацгвардию на три части, оставив только одну в МВД, тогда Арсен Аваков, будучи главой МВД, выступил против.

Также мы сообщали, что летом 2021 года руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский скорее всего разделит ведомство на несколько инстанций: из-под контроля МВД выведут Нацгвардию и Госпогранслужбу.

А в сентябре министр внутренних дел Денис Монастырский также заявлял, что он не поддерживает идею о разделении МВД.

Кроме того, источник в Офисе Зеленского ранее сообщал "Стране", что власти больше не планируют выводить Нацгвардию из системы МВД, поскольку министерство находится под управлением Офиса президента.