На YouTube-канале "Студии Квартал 95" появился новый выпуск шоу "Вечерний квартал", в ходе которого артисты "отработали" тезисы Офиса президента.

Так, "кварталовцы" упрекнули страны Запада за словесную "озабоченность" и ситуацию с газопроводом "Северный поток-2".

"Есть такое ощущение с Западом идёт сближение, но поток российский Северный к ним все ближе каждый год", — пропели артисты. Во время исполнения куплета на большом экране транслировали Меркель.

Кроме того, "прошлись" артисты и по президенту США.

"Ждут от нас повиновения, олигархоприношения. Лишь тогда баблословение свыше будет нам дано", — пропели кварталовцы.

Уточним, что единственный, кто не попал под критику – Зеленский. Его правление окрестили, как "омоложение после озеленения".

"А в стране омоложение ведь прошло озеленение. И сложилось ощущение мы на правильном пути", — сказали артисты.

В то же время артисты посетовали, что кое-кто пытается "спасти себя от корытаотрывания".

"И за тобой придут", — добавил Кошевой.

Напомним, как рассказал юморист студии "Квартал 95" Юрий Великий, Владимир Зеленский болезненно реагирует на критику на свой счет с тех пор, как стал президентом Украины. Поэтому ему даже запрещали читать Facebook и другие соцсети.

Также мы сообщали о том, что в "Квартале 95" признали самоцензуру с шутками над Зеленским.