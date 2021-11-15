Украинские суды, которым приходят протоколы на водителей, не проверяющих ковид-сертификаты пассажиров, принимают сторону автоперевозчиков, ссылаясь на приоритет Конституции и законов перед подзаконными актами.

Об этом свидетельствует информация из единого реестра судебных решений.

Так, 9 ноября Кельменецкий райсуд Черновицкой области рассмотрел протокол об административном нарушении, который на перевозчика составили за перевозку трех пассажиров без ковид-сертификата.

Перевозчик свою вину не признал, заявив, что у него нет полномочий проверять ковид-сертификаты.

Суд, рассматривая это дело, заявил, что в настоящее время в Украине не введено военное или чрезвычайное положение, которые давали бы правовые основания для ограничения конституционных прав граждан, а также отсутствует закон, которым устанавливались бы ограничения свободы передвижения граждан. По мнению судьи автоперевозчик не был обязан и не имел права ограничивать право пассажиров на проезд. Поэтому суд счёл, что вины в действиях перевозчика нет.

Напомним, согласно карантинным ограничениям в Киевской области пользоваться общественным транспортом могут только обладатели ковид-сертификатов или отрицательных результатов ПЦР-тестов или справок о выздоровлении.

Также "Страна" писала, как будут штрафовать тех, кого поймают без ковид-сертификата в транспорте.