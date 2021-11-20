В первый день после Полнолуния Луна будет убывать в Близнецах. В этот день у знаков Зодиака будет наблюдаться изменение в поведении, а некоторые вовсе будут не похожими сами на себя. О ком речь и как с этим справиться - в астрологическом прогнозе на 20 ноября 2021.

Близнецы с утра могут почувствовать физическую слабость и апатию с самого утра. Прийти в чувства поможет плотный завтрак, даже если вы не привыкли есть вскоре после пробуждения. А полностью поможет почувствовать себя человеком большая чашка кофе или чая.

Львы возьмут на себя слишком много - на работе или дома. Обернется это тем, что дела будут накладываться одно на другое - и вы разозлитесь. Чтобы направить ход событий в нужное русло, сделайте перерыв, поболтайте с близкими по телефону и отдохните.

Девы будут словно на ножах из-за финансовых вопросов. Обязательные платежи и будущие траты могут не вписываться в бюджет. Злиться на кого-либо не стоит - надо всего лишь еще раз все пересчитать.

Рыбы по причине самокопания испортят сами себе настроение, начнут отказываться от встреч с друзьями или близкими. Не исключены из их уст грубые слова. Такое поведение - контрпродуктивно. Не думайте месяцами о том, что вам что-то нужно менять в жизни - начинайте это скорее делать.

Тельцы будет излишне самоуверенны из-за своей гордыни. Их высказывания и поведение могут обидеть окружающих. Следует умерить пыл и, не откладывая в долгий ящик, попросить прощения у тех, кого вы несправедливо оскорбили.

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