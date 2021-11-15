Украинский спортсмен Игорь Евтушенко выиграл золотую медаль на чемпионате мира по джиу-джитсу, который состоялся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщил в Facebook Игорь Евтушенко в понедельник, 15 ноября.

49-летний спортсмен из Херсона воплотил свою мечту и одержал победу на чемпионате мира по джиу-джитсу в Абу-Даби.

Игорь Евтушенко, работающий дворником в школе, стал сильнейшим в своей категории (судя по всему, фиолетовые пояса - Ред.). Спортсмен на своей странице в Facebook опубликовал фотографию с золотой медалью.

Игорь Евтушенко выступал в категории "Мастер 4" (69 кг). В финале он победил представителя Азербайджана Азада Джафарзаде.

Евтушенко занялся спортом в 42 года, когда понял, что хочет привести свое тело в порядок. В молодости он работал водолазом-спасателем. Потом Евтушенко увлекся боевыми единоборствами и организовал занятия для всех желающих в Херсоне. Хобби переросло в дело всей жизни: Игорь выступал на чемпионате Европы и также одержал победу.

Подать заявку на чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу мог каждый желающий: было достаточно лишь заполнить форму и приехать на соревнования. Поездка требовала финансовых затрат. Игорь Евтушенко собирал деньги при помощи социальных сетей. Необходимую сумму благодаря неравнодушным украинцам мужчина накопил за двое суток.

На чемпионате мира в Абу-Даби есть несколько возрастных категорий — и детская, и бойцы в возрасте 30+. Всего в турнире принимают участие 200 детей и 600 взрослых.

Украинский спортсмен, работающий дворником, стал чемпионом мира по джиу-джитсу. Источник: Facebook/Игорь Евтушенко

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