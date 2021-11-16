Из межфракционного депутатского объединения "Разумная политика" экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, которое сегодня официально было создано, уже вышел один депутат - нардеп от партии "Батькивщина" Владимир Кабаченко.

Об этом "Стране" рассказал источник в "Батькивщине" во вторник, 16 ноября.

"Там было давление на Юлю (Тимошенко - Ред.), у неё были буквально истерики по этому поводу, власти давили на те же уголовные дела против ее родни, что и при отставке Разумкова (речь идёт об уголовном деле Государственной продовольственно-зерновой корпорации - Ред.). И против Кабаченко также начали уголовное движение, а точнее, по его связям со Злочевским. Там было давление со всех сторон", - заявил собеседник "Страны".

Напомним, сегодня вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко с трибуны парламента сообщил о создании межфракционного депутатского объединения "Разумная политика". В список объединение ранее вошли 25 депутатов, соответствующий перечень публиковал ранее Разумков. В нем был и Кабаченко. При этом 21 из нардепов, которые вошли в МФО, "Слуга народа". Отметим, что во фракции сейчас 243 депутата, за вычетом этих 21-го монобольшинства у "слуг" уже не получается.

Также ранее "Страна" рассказывала, что создание такого объединения может иметь серьезные последствия для ситуации в Раде и, по сути, развалить монобольшинство "слуг народа".