В Луганской области задержали правоохранителя, подозреваемого в убийстве 24-летнего патрульного полицейского Александра Фахрутдинова, которого сегодня нашли застреленным прямо в отделении патрульной полиции в Рубежном. В убийстве правоохранителя подозревают его коллегу. Поскольку к совершению преступления причастен сотрудник полиции, расследованием убийства занимается Краматорское Госбюро расследований. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

Напомним, тело 24-летнего инспектора 2-го взвода 2-й роты УПП в Луганской области со следами насильственной смерти сегодня обнаружили в административном здании, которое арендует местная патрульная полиция. Александр Фахрутдинов был убит в то время, как находился на дежурстве. С места убийства исчез его табельный пистолет "Форт-17". Сначала в регионе ввели спецоперацию "Сирена" для поимки подозреваемых в убийстве. Но вскоре выяснилось, что к убийству полицейского может быть причастен его коллега.

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