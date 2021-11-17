В Министерстве обороны Швеции заявили о готовности направить шведских военнослужащих в Украину для участия в учебной миссии во главе с Евросоюзом.

Об этом со ссылкой на министра обороны Швеции Петера Хультквиста сообщает местное радио Ekot.

"Мы считаем очень важным отметить амбиции Евросоюза внести свой вклад в безопасность и суверенитет Украины", - заявил Петер Хультквист.

Министр обороны Швеции не стал вдаваться в подробности того, как будет выглядеть учебная миссия ЕС и какой именно по численности вклад в нее внесет Стокгольм.

"В настоящее время все внимание приковано к Польше" и к происходящему на границе с Беларусью, и "это может означать, что Украина немного отошла на второй план", считает министр. При этом необходимо демонстрировать "очень явную солидарность" с Киевом в любое время, добавил он.

Отмечается, что предложение о подобной миссии поступило от стран Балтии.

Напомним, в октябре в Киеве прошел 23-й саммит Украина - ЕС, на котором президент Владимир Зеленский поддержал инициативу о создании учербно-военной миссии Евросоюза в Украине. Она должна получить название "Военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине".

В ее рамках предполагается привлечение 30 постоянных советников от ЕС. Ожидается, что благодаря активному участию европейцев в Вооруженных Силах Украины будет создана обновленная многоуровневая система военного образования.