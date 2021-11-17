В среду, 17 ноября, Кабинет министров Украину согласовал увольнение Полоскова Анатолия с должности главы Закарпатской областной государственной администрации и принял ряд других кадровых решений.

Правительство уволило Шаповалова Вячеслава с должности заместителя Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и сразу назначило его заместителем Министра обороны Украины.

Также Кабмин уволил Кудина Дениса с должности первого заместителя Председателя Фонда государственного имущества Украины и сразу назначил первым заместителем Министра экономики Украины

Кроме того, Кабинет министров уволил:

Гере Юлия Павловича с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Шаповал Аллу Григорьевну с должности заместителя председателя правления публичного акционерного общества "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины"

Кабинет министров назначил:

Панченко Людмилу Владимировну заместителем Министра молодежи и спорта Украины

Лубковича Юрия Олеговича государственным секретарем Министерства внутренних дел Украины (на этом же заседании признан победителем конкурса на занятие соответствующей должности государственной службы категории "А")

Гусак Наталию Борисовну Главой Национальной службы здоровья Украины

Коменданта Романа Анатольевича заместителем Председателя Государственного агентства автомобильных дорог по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Кабинет министров временно возложил выполнение обязанностей:

заместителя Председателя Государственной экологической инспекции Украины на Постоленко Виталия Владимировича

председателя правления публичного акционерного общества "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины" на Лупича Константина Юрьевича

Кабинет министров согласовал увольнения:

Полоскова Анатолия Александровича с должности председателя Закарпатской облгосадминистрации

Рыжого Анатолия Петровича с должности председателя Варасской районной государственной администрации Ровенской области

Напомним, 3 ноября на заседании Верховной рады Украины Алексея Резникова уволили вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. На следующий день парламент назначил его министром обороны Украины.

Таким образом, Шаповалов был снова стал его заместителем.

Какие решения принял Кабинет министров на заседании 17 ноября подробно разбиралась "Страна".