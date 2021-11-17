Служба безопасности Украины сообщила о подозрении должностному лицу частной металлургической компании Кривого Рога. Согласно предварительным данным он нанес ущерб государству в размере более 2,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подозрение должностному лицу металлургической компании объявили объявлено по ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 212 (служебный подлог и умышленное уклонение от уплаты налогов) УК Украины

Как выяснилось в ходе следствия, в 2017-2019 годах подозреваемый вносил ложные сведения в официальные документы предприятия. В частности, по начислению платы за пользование недрами двух месторождений железных руд.

Помимо этого, с декабря 2014 по март 2019 года из-за его незаконных действий предприятие уклонилось от уплаты в бюджет рентной платы за пользование недрами.

"Таким образом, как установили в результате комплексной судебной экспертизы, сумма ущерба государству из-за непоступления в бюджет рентной платы за пользование недрами составляет более 2,2 млрд грн", - сказано в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование и устанавливаются те, кто мог быть еще причастен к данным правонарушениям.

В сообщении СБУ не указано, о ком именно идет речь. Но, согласно информации СМИ, говорится о топ-менеджере Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог".

Напомним, в Одесской области чиновники разворовали деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом.

Также сообщалось, что экс-чиновника "Укрзализныци" подозревают в хищении 10 миллионов гривен.