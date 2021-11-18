Крупнейшее металлургическое предприятие "Криворожсталь", а ныне "АрселорМиталл Кривой Рог", обнародовало заявление по поводу вручения подозрения и проведения обысков Службой безопасности Украины у топ-менеджера Криворожского горно-металлургического комбината ПАО.

Об этом сообщает пресс-служба "АрселорМиттал Кривой Рог".

В своем заявлении предприятие отвергает обвинения СБУ.

"СБУ обвиняет "АрселорМиттал Кривой Рог" в неполной выплате рентной платы за пользование недрами в 2015-2019 годах. Дело остается незакрытым с октября 2020 года. Компания всегда отвергала эти обвинения и не понимала, почему налоговый спор расследует СБУ, а не Государственная фискальная служба", - заявили на предприятии.

Также там добавили, что предприятие обжаловало "необоснованные обвинения, которые послужили основанием для этого уголовного дела". По данным пресс-службы 4 ноября 2021 Днепропетровский окружной административный суд принял решение в пользу компании, сняв все обвинения.

"После приватизации криворожского промышленного гиганта 16 лет назад компания неоднократно обращалась к правительству Украины с просьбой создать равные условия для всех предприятий. Однако на протяжении уже нескольких лет различные правоохранительные и контролирующие органы забрасывают компанию нашумевшими обвинениями, ни одно из которых на данный момент не было подтверждено результатами судебных рассмотрений. "АрселорМиттал Кривой Рог" считает сегодняшние действия СБУ очередным примером необоснованной враждебности по отношению к международной компании, которая уже успела инвестировать 10 миллиардов долларов в экономику Украины", - говорится в заявлении.

Отметим, вчера СБУ сообщила о подозрении топ-менеджеру предприятия в нанести убытка государству на два млрд гривен за счёт махинаций с рентными платежами.

По данным "Страны" подозрение вручено самому генеральному директору "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо.

Также наши источники сообщают, что постоянными наездами на предприятие уже возмутился собственник - бизнесмен Лакшми Миталл (крупнейший в мире производитель стали). И уже задал соответствующие вопросы напрямую в Офис президента Украины.

Мауро Лонгобардо

Напомним, в феврале 2021 года сотрудники СБУ уже приходили с обысками на предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог". Правоохранители тогда нагрянули в горный департамент предприятия в связи с якобы уклонением от уплаты налогов и занижением рентных платежей в 2015-2019 гг.

Также мы писали, что после аудита "АрселорМиттал Кривой Рог" и претензий на 9 млрд уволили руководителя Офиса крупных налогоплательщиков.