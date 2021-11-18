За последние несколько дней военные Беларуси зафиксировали усиление интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран-членов НАТО вдоль государственной границы почти в два раза, кроме того, это наблюдалось и со стороны Украины.

Об этом сообщают в Телеграм-канале Минобороны Республики Беларусь

"В настоящее время нашими средствами радиотехнической и радиолокационной разведки фиксируется постоянное увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран-членов НАТО вдоль государственной границы Республики Беларусь, в том числе и в воздушном пространстве Украины", – говорится в сообщении.

Белорусские военные сообщили, общее количество полетов, в том числе разведывательной авиации, увеличилось практически в два раза. Они также заявили, что НАТО использует беспилотников, а военно-воздушные силы США увеличили число привлекаемой авиации в полтора раза.

"Данные факты подтверждают наращивание военной деятельности у наших границ и свидетельствуют о дальнейшей эскалации обстановки вокруг Беларуси", – подытожили в Минобороне Беларуси.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 6 ноября в Беларуси заявили о значительном увеличении интенсивности полетов боевой и разведывательной авиации у своих границ. И в рамках усиления дежурных сил по противовоздушной обороне выставила на боевое дежурство по охране воздушных рубежей 6-й зенитный ракетный дивизион воинской части 30151.

Кроме того, мы писали, что Украина усиливает режим патрулирования границы с Беларусью. В ближайшее время там планируют провести масштабные учения.