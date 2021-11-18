В Верховной Раде Украины загорелся пульт для голосования у депутата из фракции "Слуга народа" Артема Нагаевского.

Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал видео возгорания в четверг, 18 ноября.

На снятых кадрах видно, как над аппаратурой поднимается густой белый дым. К счастью, депутат из той же фракции Егор Чернев быстро схватил огнетушитель и потушил возгорание.

Депутаты необычайно возбудились от произошедшего.

Ранее "Страна" сообщала, что в Печерском районе Киева пылала крыша административного здания. Было установлено, что на крыше 6-этажного административного здания произошло короткое замыкание проводов с последующим горением. На месте происшествия работали шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.

Также мы писали, что в Днепре произошел пожар на крупном металлургическом заводе ПАО "Евраз-ДМЗ" им. Петровского. Пожар на заводе ликвидировали, однако технологический процесс пришлось временно приостановить. В результате пожара повредились силовые электрические кабели длиной 30 погонных метров в металлическом коробе. Погибших и пострадавших нет.