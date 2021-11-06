Киевские сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в административном здании.

Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Киева.

Информация о пожаре поступила в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве в 21:53. Как выяснилось, возник пожар на ул. Большой Васильковской, 143/2, что в Печерском районе столицы.

На место вызова были направлены пожарные из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

По прибытию на место первых боевых расчетов было установлено, что на крыше 6-этажного административного здания произошло короткое замыкание проводов с последующим горением. Пожарные сразу приступили к тушению пожара.

В 22:09 возгорание было локализовано на площади 5 кв. м, а через несколько минут, в 22:14, пожар уже ликвидировали.

На месте происшествия работали шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

Ранее "Страна" сообщала, что на проспекте Победы в Киеве ночью сгорел ресторан. Спасатели тушили огонь три часа. По данным спасателей, возгорание произошло на кровле, затем огонь распространился на внутренние помещения ресторана.

Также мы писали, что 6 ноября в Днепре тоже произошел пожар - на крупном металлургическом заводе ПАО "Евраз-ДМЗ" им. Петровского. Пожар на заводе ликвидировали, однако технологический процесс пришлось временно приостановить.