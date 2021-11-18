В Министерстве цифровой трансформации Украины заявили о том, что мобильный интернет появится на всех автодорогах страны к концу 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

"К концу 2022 года мобильный интернет появится на всех украинских автодорогах. Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест на международном форуме инфраструктуры и транспорта MINTRANS. Для этого привлекаются партнеров как из государственного сектора, так и из частного. Чтобы всем людям было комфортно пользоваться интернетом по всей Украине, как в больших городах, так и в сельской местности", - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве утверждают, что стимулируют развитие сети скоростного мобильного и фиксированного интернета.

"С июля 2020 года около 3 млн украинцев получили 4G впервые. В общей сложности более 25 тысяч городов и сел уже имеют 4G. Также в этом году реализуется проект "Интернет-субвенция", в рамках которого будет подключено 6 тысяч социальных объектов в 3 тысячах сел. Таким образом, 1 млн украинцев смогут получить доступ к оптическому интернету впервые", - сообщают Минцифры.

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство цифровой трансформации Украины не получало от Министерства здравоохранения задачу внедрить справку о противопоказаниях к прививкам от коронавируса в приложение "Дия".

Кроме того, в Минцифры сообщили, что технически готовы к внедрению электронного голосования на выборах. Для этого осталось лишь подготовить законодательную базу.