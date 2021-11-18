В МВД пообещали новые детали о Полякове. Фото: 24 канал

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил важную новость по поводу уголовного дела о смерти народного депутата Антона Полякова, которая произошла поздно ночью 8 октября в Киеве.

Новость из уст чиновника прозвучала 18 ноября в эфире шоу "Право на власть" телеканала "1+1".

Монастырский анонсировал, что на днях сотрудники МВД получили доступ к данным из телефона внезапно скончавшегося Полякова. И в ближайшее время состоится брифинг, на котором эти данные огласят.

"Мы полностью сложили паззл, связанный с этим событием (смертью Полякова - Ред.)", - добавил Монастырский.

Сразу после известия о смерти "Страна" публиковала информацию о первых версиях его смерти и рассказывала о нестыковках в тех данных, что стали известны о последних часах жизни 33-летнего политика.

Мы также писали, что следствие по делу смерти депутата располагает заключениями экспертиз, однозначно свидетельствующих о наличии в крови Полякова наркотических веществ - смеси димедрола и метадона. Однако как эти вещества попали в его организм, до сих пор полиции неясно.

Между тем на заседании Верховной Рады 18 ноября нардепы проголосовали за создание временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели своего коллеги.

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