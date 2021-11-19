Служба безопасности Украины зафиксировала признаки атаки "пророссийской стороны" на систему здравоохранения Украины. В частности, как утверждает СБУ, РФ распространяет «лживые информационные слухи» об украинских е-больничных.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич во время брифинга со ссылкой на данные СБУ.

"Последние дни в информационном пространстве наблюдается появление новых, откровенно ложных статей, касающихся реформы е-больничных и в целом работы электронной системы здравоохранения", - сказала Карчевич.

Она также сообщила, что во всех материалах используются "всем известные нарративы российского телевидения", о том, что "система не выдерживает", а люди якобы "отказываются от получения услуг".

"Мы понимаем цель этих атак. Методами российской пропаганды в Украине пытаются посеять недоверие к государственным медицинским услугам и дестабилизировать ситуацию в системе здравоохранения. Однако реальное положение дел позволяет нам опровергнуть распространенные сообщения", - заявила заместитель министра здравоохранения.

Как писала ранее "Страна", Киев уже официально включился в "нарратив" американцев о том, что Россия готовит скорое вторжение в Украину. Если еще пару недель назад "скопление российских войск на границе" опровергали, а то и вовсе называли дезинформацией Кремля - то теперь обстановку наоборот нагнетают. И даже выдвигают предполагаемые даты нападения. Что происходит и чего ждать - читайте детально в материале "Страны".

Ранее мы сообщали о том, что 18 ноября, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении 28 лиц, которые являются сотрудниками спецслужб Российской Федерации.

Кроме того, в этот же день Галицкий районный суд во Львове избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога юристу Остапу Стахову, который организовывал митинги противников вакцинации от коронавируса.