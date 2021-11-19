Большинство мошеннических звонков на телефоны россиян поступают из Украины, а столицей подобных преступных организаций в РФ называют город Днепр. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка России Станислав Кузнецов, передают "Известия".

По его словам, украинские мошенники работают в основном с россиянами и таким образом из Украины поступает уже 70 % таких звонков. Еще два года назад порядка 40 % всех звонков поступали из российских мест лишения свободы, 20 процентов - из российских городов, и только 40 процентов - из-за рубежа.

Также Кузнецов объясняет, почему именно "Днепр" стал центром телефонного мошенничества. Зампред правления Сбербанка России связывает это с тем, что этом городе проживает большое количество русскоговорящей молодежи, которой не хватает работы.

"Главный источник звонков - территория Украины, еще конкретнее - город Днепр, бывший Днепропетровск. Там большое количество русскоговорящей молодежи, а возможностей честного заработка, очевидно, не хватает. Еще недавно в Днепре могло действовать до 1000 мошеннических колл-центров - только вдумайтесь в эту цифру! Однако за последний год их число сократилось до 150", - приводит свои данные зампред правления Сбербанка России.

По его словам, мошенническая отрасль развивается и усложняет работу - схемы стали заметно хитрее. В прошлом злоумышленники чаще всего пугали жертву блокировкой карты и просили назвать CVV-код, но сейчас примитивные схемы телефонных мошенников перестали работать.

По данным Кузнецова, среди новых вариантов "развода" принуждение граждан продать как можно скорее квартиру и перевести деньги в целях спецоперации, а также схема, основанная на популярном сериале "Игра в кальмара". Основным же трендом стали звонки от "силовых структур", которые предлагают посодействовать в поимке злоумышленника.

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